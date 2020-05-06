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Легенда "Баварії" Роббен може відновити кар'єру

Новини » Спорт     06.05.2020 - 12:24
Легенда "Баварії" Роббен може відновити кар'єру
Фото: Арьєн Роббен (fcbayern.com)

Йому пропонують солідний контракт

Колишній півзахисник мюнхенської "Баварії" і збірної Нідерландів Арьєн Роббен, який завершив професійну кар'єру минулого літа, може відновити виступи. Про це повідомляє VTBL.

36-річний футболіст отримав пропозицію від бразильського "Ботафого". Віцепрезидент клубу повідомив, що вже зв'язався з гравцем, щоб обговорити можливу співпрацю. Функціонер зазначив, що повернення буде непростим, проте клуб обіцяє хавбеку хороші гроші.

Раніше сам Роббен зізнався, що сумує за футболу і замислюється про відновлення кар'єри.

Він вирішив завершити футбольну кар'єру після 10 сезонів у складі "Баварії", з якої вісім разів ставши чемпіоном Німеччини і виграв Лігу чемпіонів у 2013 році. Всього за свою кар'єру Арьєн виграв 29 трофеїв на клубному рівні. На клубному рівні він також виступав за ПСВ, "Челсі" і мадридський "Реал", в кожній з країн встигнувши стати чемпіоном.

Також Роббен зіграв 96 матчів за збірну Нідерландів, з якою став віцечемпіоном світу у 2010 році.

У минулому сезоні клуб з Ріо-де-Жанейро зайняв 15 місце в бразильській Серії А.

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