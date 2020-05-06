Легенда "Баварии" Роббен может возобновить карьеру

Фото: Арьен Роббен (fcbayern.com)

Ему предлагают солидный контракт

Бывший полузащитник мюнхенской "Баварии" и сборной Нидерландов Арьен Роббен, завершивший профессиональную карьеру прошлым летом, может возобновить выступления. Об этом сообщает VTBL.

36-летний футболист получил предложение от бразильского "Ботафого". Вице-президент клуба сообщил, что уже связался с игроком, чтобы обсудить возможное сотрудничество. Функционер отметил, что возвращение будет непростым, однако клуб обещает хавбеку хорошие деньги.

Ранее сам Роббен признался, что скучает по футболу и задумывается о возобновлении карьеры.

Он решил завершить футбольную карьеру после 10 сезонов в составе "Баварии", с которой восемь раз став чемпионом Германии и выиграв Лигу чемпионов в 2013 году. Всего за свою карьеру Арьен выиграл 29 трофеев на клубном уровне. На клубном уровне он также выступал за ПСВ, "Челси" и мадридский "Реал", в каждой из стран успев стать чемпионом.

Также Роббен сыграл 96 матчей за сборную Нидерландов, с которой стал вице-чемпионом мира в 2010 году.

В прошлом сезоне клуб из Рио-де-Жанейро занял 15 место в бразильской Серии А.