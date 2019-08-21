Легенда "Баварії" Рібері продовжить кар'єру в чемпіонаті Італії

Фото: Рібері прибув до Флоренції (twitter.com/acffiorentina)

Француз переїхав до Флоренції

Колишній півзахисник мюнхенської "Баварії" і збірної Франції Франк Рібері перейшов у "Фіорентину". Про це повідомляється на сайті італійського клубу.

Француз прилетів до Флоренції, де його зустріли представники "фіалок" Джанкарло Антоньоні і Даріо Дайнеллі. 36-річний футболіст, вийшовши з літака, надів поло з емблемою своєї нової команди і накинув на шию клубний шарф.

Він ще має пройти медогляд та підписати контракт. Завтра ввечері "Фіорентина" проведе офіційну презентацію футболіста.

Деталі угоди поки залишаються невідомими, за повідомленнями ЗМІ, 36-річний Рібері підпише з "Фіорентиною" 2-річний контракт. За цей час він запрацює як мінімум 8 млн євро. Також він може отримати один мільйон у вигляді бонусів.

Рібері є легендою "Баварії", куди він перейшов з французького "Марселя". За німецький клуб він виступав з 2007 по 2019 рік, і отримав статус вільного агента. З мюнхенською командою він завоював 24 трофея. 9 разів вигравав чемпіонат Німеччини, став шестиразовим володарем Кубка країни і взяв Лігу чемпіонів-2012/13.

"Фіорентина" за підсумками минулого сезону посіла 16 місце в чемпіонаті Італії, гарантувавши собі прописку в елітному дивізіоні тільки в останньому турі.