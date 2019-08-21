Легенда "Баварии" Рибери продолжит карьеру в чемпионате Италии

Фото: Рибери прибыл во Флоренцию (twitter.com/acffiorentina)

Француз переехал во Флоренцию

Бывший полузащитник мюнхенской "Баварии" и сборной Франции Франк Рибери перешел в "Фиорентину". Об этом сообщается на сайте итальянского клуба.

Француз прилетел во Флоренцию, где его встретили представители "фиалок" Джанкарло Антоньони и Дарио Дайнелли. 36-летний футболист, выйдя из самолета, надел поло с эмблемой своей новой команды и набросил на шею клубный шарф.

Ему еще предстоит пройти медосмотр и подписать контракт. Завтра вечером "Фиорентина" проведет официальную презентацию футболиста.

Детали сделки пока остаются неизвестными, по сообщениям СМИ, 36-летний Рибери подпишет с "Фиорентиной" 2-летний контракт. За это время он заработает как минимум 8 млн евро. Также он может получить один миллион в виде бонусов.

Рибери является легендой "Баварии", куда он перешел из французского "Марселя". За немецкий клуб он выступал с 2007 по 2019 год, и в итоге получил статус свободного агента. С мюнхенской командой он завоевал 24 трофея. 9 раз выигрывал чемпионат Германии, стал шестикратным обладателем Кубка страны и взял Лигу чемпионов-2012/13.

"Фиорентина" по итогам прошлого сезона заняла 16 место в чемпионате Италии, гарантировав себе прописку в элитном дивизионе только в последнем туре.