Легальный iGaming уже уплатил 13,94 млрд грн налогов за девять месяцев 2025 года, - Когут

Легальный iGaming уже уплатил 13,94 млрд грн налогов за три квартала 2025 года. Только FAVBET за этот период перечислил в госбюджет 6,4 млрд грн налогов, оставаясь одним из крупнейших плательщиков.

Как пишет РБК-Украина , об этом в эксклюзивном интервью изданию delo.ua рассказал президент Ассоциации украинских операторов игорного бизнеса (АУОИБ) Александр Когут.

По словам Когута, украинский легальный I-Gaming за несколько лет превратился в заметную отрасль экономики: ориентировочная годовая выручка "белого" сегмента - около 59 млрд грн. В то же время теневой рынок составляет от 37,72 до 66,53 млрд грн, а до 90% нелегальных онлайн-казино имеют российское происхождение.

"Половина рынка - "белая", платит налоги, а половина сегодня в тени", - подчеркивает Когут. По оценкам АУОГБ, из-за деятельности "черных" операторов государство ежегодно недополучает 17-19 млрд грн налогов.

Если же вывести этот сегмент из тени, индустрия потенциально способна давать бюджету дополнительно 30-40 млрд грн ежегодно.

Когут прямо связывает успех деофшоризации с дальнейшими налоговыми поступлениями. Только за девять месяцев 2025 года "белая" отрасль уплатила 13,94 млрд грн, а по итогам года АУОГБ прогнозирует 18-19 млрд грн налогов. При этом 65% всех платежей уже обеспечивают члены Ассоциации, и после присоединения новых компаний их доля может вырасти до 75-80%.

Отдельно президент АУОГБ останавливается на FAVBET, вокруг которой последние месяцы шли информационные атаки.

"Если вы спрашиваете о цифрах "Фавбета", то это не секрет: за 9 месяцев этого года они уплатили 6,4 млрд грн и уже обнародовали эти цифры", - говорит он, добавляя, что такой объем налогов примерно равен годовым бюджетам Николаева или Винницы и превышает бюджеты ряда других областных центров.

На этом фоне Когут говорит о "спланированной информационной атаке" со стороны теневого рынка, в частности связанных с РФ онлайн-казино, которые пытаются показать, что легальные операторы якобы не платят налоги.

По его мнению, это реакция "черного" сегмента на первые реальные шаги по детенизации.

"Перед тем, как читать эти "вбросы"... я рекомендую смотреть исключительно на цифры - сколько отрасль заплатила налогов, сколько заплатили конкретные игроки. Цифры не врут", - подчеркивает он.

Ключевым инструментом борьбы с нелегальными казино Когут считает изменение подходов к блокировке сайтов. Сегодня процедура может длиться до десяти дней, и это, по его словам, слишком долго как для рынка, где половина оборота находится в тени.

Ассоциация предлагает модель "мгновенного закрытия" под крылом Минцифры, с расширением полномочий регулятора PlayCity и НКЭК и усилением ответственности интернет-провайдеров за несвоевременную блокировку.

В то же время президент АУОГБ признает, что чрезмерное фискальное и регуляторное давление на "белых" операторов толкает часть игроков в тень. Он напоминает, что налоговая нагрузка на легальный гемблинг в Украине превышает 28%, а нормы законодательства часто противоречат друг другу - в частности, относительно соотношения налога на прибыль и GGR или налогообложения выигрышей игроков.

Очерчивая будущую архитектуру рынка, он предостерегает от соблазна монополизировать или национализировать отрасль, что неизбежно создаст "новую кормушку" для коррупции.

Вместо этого Когут видит модель конкурентного рынка с большим количеством лицензированных операторов, под контролем Минцифры и с четкой координацией государственных органов в борьбе с "черным" сегментом. По его словам, рецепт успешного управления игорным рынком - это отсутствие гиперопеки отрасли и слишком большой налоговой нагрузки.

"Главное, что нужно в Украине дополнительно, - это уважение к бизнесу, уважение к нашей отрасли как крупному налогоплательщику. Не политический хайп, а уважение и честность", - резюмирует эксперт.