Едва не сорвал Трампу брифинг: в Белом доме мужчина потерял сознание в прямом эфире

В США во время мероприятия в Белом доме буквально в прямом эфире потерял сознание мужчина. Из-за этого из помещения пришлось временно удалить прессу. Через некоторое время брифинг возобновили.

Во время пресс-конференции президента Трампа в Овальном кабинете с производителями лекарств, где обсуждалось снижение цен на популярные препараты для лечения ожирения, мужчина, который стоял позади президента, внезапно потерял сознание.

Чиновники бросились ему на помощь, прессу попросили покинуть помещение. Пока непонятно, что именно стало причиной потери сознания и кто был этот человек.

Фото: x.com/JenniferJJacobs

"Во время объявления в Овальном кабинете режима наибольшего содействия представитель одной из компаний потерял сознание. Медицинская служба Белого дома быстро оказала помощь, мужчина чувствует себя хорошо", - заявила пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт.

Через час после инцидента Трамп возобновил мероприятие, но этот человек в Овальный кабинет уже не вернулся. Сам Трамп на вопрос прессы ответил, что мужчина чувствовал головокружение, но сейчас чувствует себя хорошо. Его личность он также отказался называть.