Ледь не зірвав Трампу брифінг: у Білому домі чоловік знепритомнів у прямому ефірі

США, Четвер 06 листопада 2025 21:31
UA EN RU
Ледь не зірвав Трампу брифінг: у Білому домі чоловік знепритомнів у прямому ефірі Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В США під час заходу в Білому домі буквально в прямому ефірі знепритомнів чоловік. Через це із приміщення довелося тимчасово видалити пресу. Через деякий час брифінг відновили.

Як передає РБК-Україна, про це написало видання Newsweek.

Під час пресконференції президента Трампа в Овальному кабінеті з виробниками ліків, де обговорювалося зниження цін на популярні препарати для лікування ожиріння, чоловік, який стояв позаду президента, раптово знепритомнів.

Посадовці кинулися йому на допомогу, пресу попросили залишити приміщення. Наразі незрозуміло, що саме стало причиною втрати свідомості та хто була ця людина.

Ледь не зірвав Трампу брифінг: у Білому домі чоловік знепритомнів у прямому ефіріФото: x.com/JenniferJJacobs

"Під час оголошення в Овальному кабінеті режиму найбільшого сприяння представник однієї з компаній знепритомнів. Медична служба Білого дому швидко надала допомогу, чоловік почуває себе добре", - заявила прессекретар Трампа Керолайн Лівітт.

Через годину після інциденту Трамп відновив захід, але цей чоловік до Овального кабінету вже не повернувся. Сам Трамп на питання преси відповів, що чоловік відчував запаморочення, але зараз почувається добре. Його особу він також відмовився називати.

Спочатку чоловіка помилково ідентифікували, як СЕО данської фармацевтичної компанії Novo Nordisk Гордона Фіндлі. Проте пізніше компанія офіційно відповіла, що на заході було присутньо двоє її представників - генеральний директор Майк Дустдар та виконавчий віцепрезидент з операцій у США Дейв Мур. З обома все добре. Тому хто саме знепритомнів позаду Трампа - наразі залишається невідомим.

Зазначимо, що у вересні Трамп оголосив про запровадження нових масштабних тарифів, серед яких - 100% мито на всі запатентовані та брендовані лікарські засоби, що імпортуються до країни.

Компанія, СЕО якої помилково ідентифікували, як людину, яка знепритомніла, також потрапила під удар цього наказу Трампа. Річ у тому, що складові речовини для популярних препаратів для схуднення Ozempic та Wegovy (Novo Nordisk) виготовляють у Данії. Це означає, що вони потрапляють під тарифи Трампа.

