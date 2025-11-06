Ледь не зірвав Трампу брифінг: у Білому домі чоловік знепритомнів у прямому ефірі

В США під час заходу в Білому домі буквально в прямому ефірі знепритомнів чоловік. Через це із приміщення довелося тимчасово видалити пресу. Через деякий час брифінг відновили.

Під час пресконференції президента Трампа в Овальному кабінеті з виробниками ліків, де обговорювалося зниження цін на популярні препарати для лікування ожиріння, чоловік, який стояв позаду президента, раптово знепритомнів.

Посадовці кинулися йому на допомогу, пресу попросили залишити приміщення. Наразі незрозуміло, що саме стало причиною втрати свідомості та хто була ця людина.

Фото: x.com/JenniferJJacobs

"Під час оголошення в Овальному кабінеті режиму найбільшого сприяння представник однієї з компаній знепритомнів. Медична служба Білого дому швидко надала допомогу, чоловік почуває себе добре", - заявила прессекретар Трампа Керолайн Лівітт.

Через годину після інциденту Трамп відновив захід, але цей чоловік до Овального кабінету вже не повернувся. Сам Трамп на питання преси відповів, що чоловік відчував запаморочення, але зараз почувається добре. Його особу він також відмовився називати.