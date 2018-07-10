На лікування до Німеччини відправили 14 постраждалих на Донбасі українських військових

Військові вилетіли з Києва у Берлін

На лікування до Німеччини відправили 14 постраждалих внаслідок бойових дій на Донбасі українських військовослужбовців. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби України.

Як зазначається, поранені військові вилетіли з аеропорту "Бориспіль", у всіх постраждалих різні ступені поранення.

"Літаком з України відлітали поранені військовослужбовці ЗСУ, які на сході мужньо боронили територію нашої держави відбиваючи напади російсько-терористичних військ", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що військові вилетіли з Києва у Берлін, де вони пройдуть курс лікування.

Фото: українських військових відправили на лікування до Німеччини (dpsu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі загинув військовий з Львівської області.