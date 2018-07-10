На лікування до Німеччини відправили 14 постраждалих на Донбасі українських військових

Новини Надзвичайні події 10.07.2018 - 17:29
Фото: поранені військові (dpsu.gov.ua)
Фото: поранені військові (dpsu.gov.ua)

Військові вилетіли з Києва у Берлін

На лікування до Німеччини відправили 14 постраждалих внаслідок бойових дій на Донбасі українських військовослужбовців. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби України.

Як зазначається, поранені військові вилетіли з аеропорту "Бориспіль", у всіх постраждалих різні ступені поранення.

"Літаком з України відлітали поранені військовослужбовці ЗСУ, які на сході мужньо боронили територію нашої держави відбиваючи напади російсько-терористичних військ", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що військові вилетіли з Києва у Берлін, де вони пройдуть курс лікування.

На лікування до Німеччини відправили 14 постраждалих на Донбасі українських військовихНа лікування до Німеччини відправили 14 постраждалих на Донбасі українських військовихНа лікування до Німеччини відправили 14 постраждалих на Донбасі українських військових
 

Фото: українських військових відправили на лікування до Німеччини (dpsu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі загинув військовий з Львівської області.

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Теги:  Государственная пограничная служба,  Германия,  військові  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС