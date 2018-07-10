На лечение в Германию направили 14 пострадавших на Донбассе украинских военных

Военные вылетали из Киева в Берлин

На лечение в Германию направили 14 пострадавших в результате боевых действий на Донбассе украинских военнослужащих. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

Как отмечается, раненые военные вылетели из аэропорта "Борисполь", у всех пострадавших различные степени ранения.

"Самолетом из Украины улетали раненые военнослужащие ВСУ, которые на востоке мужественно защищали территорию нашего государства отбивая нападения российско-террористических войск", - говорится в сообщении.

Сообщается, что военные вылетали из Киева в Берлин, где они пройдут курс лечения.

Фото: украинских военных отправили на лечение в Германию (dpsu.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе погиб военный из Львовской области.