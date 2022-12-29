Сольный проход молодого форварда "Нью-Орлеана" с данком: момент дня в НБА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA .

22-летний американец стал лучшим на паркете в противостоянии с "Миннесотой". В частности, в третьей четверти он прошел из собственной половины под кольцо соперника и вколотил мяч сверху. Все соперники по пути Уильямсона исполнили роль статистов.

Для "Пеликанс" матч завершился минимальной победой (119:118). Теперь "Нью-Орлеан" стал лидером Западной конференции НБА. Аналогичные луизианцам показатели у "Денвер Наггетс" – 22 победы, 12 поражений.

Уильямсон провел в игре почти 34 минуты. За это время он успел набрать 43 очка, сделал 3 подбора и отдал 5 передач. Звезды "Тимбервулвз" – Антони Эдвардс и Д'Анджело Расселл – набрали на 16 пунктов меньше.

Кто такой Зайон Уильямсон

Уроженец Северной Каролины, на студенческом уровне выступал за "Дьюк Блю Девилз". Первый номер драфта НБА-2019.

В дебютном сезоне на уровне ассоциации провел 24 матча в составе "Пеликанс", а уже через год играл в Матче всех звезд НБА. Пропустил всю кампанию 2021/22 из-за перелома правой ноги.

Летом 2019 года Уильямсон подписал 5-летний контракт с брендом Jordan на 75 млн долларов. Когда сезон 2019/20 приостановили из-за пандемии, форвард выплатил месячную зарплату работникам "Смути-кинг-центра" из собственного кармана.