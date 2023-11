"Leave me alone". Лаврова бойкотируют в ОБСЕ, он пытается огрызаться

Что сказал Лавров

Так, во время выступления на заседании ОБСЕ в Скопье (Северная Македония) Лавров начал произносить разного рода российские нарративы. В частности, он обвинил государства НАТО и Евросоюза в том, что они якобы "своими руками разрушили военно-политическое измерение ОБСЕ".

Также он сказал, что ОБСЕ якобы "находится на грани пропасти". Также он и упомянул о санкциях, которые были введены против РФ за ее агрессию против Украины.

"США и Европа ввели против России тысячи санкций и поставили крест на широкой практической кооперации между Востоком и Западом", - сказал глава МИД РФ.

Бойкот Лаврова

Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен назвал замечания российского министра обманчивыми и подчеркнул, что "мы не согласимся на попытку России разделить Европу на сферы влияния".

"Действия России являются нарушением основанного на правилах международного порядка, а попытки России обвинить других в собственном выборе прозрачны", - заявил Расмуссен и акцентировал свое разочарование в России.

Также некоторые чиновники решили покинуть заседание ОБСЕ на время, пока выступал министр иностранных дел России. В частности, бойкотировать Лаврова решил министр иностранных дел Чехии Ян Липовский.

В свою очередь Лавров истерически попросил: "оставьте меня в покое".

"Can you leave me alone please? Thank you", - сказал глава МИД РФ на английском.

Заседание ОБСЕ и скандал из-за присутствия России

Напомним, что сегодня-завтра в Северной Македонии в Скопье пройдет заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Вокруг мероприятия разразился скандал после того, как стало известно, что Болгария временно открыла воздушное пространство для самолета главы МИД РФ Сергея Лаврова, что позволило ему принять участие во встрече ОБСЕ.

Отметим, что из-за участия РФ министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, в знак протеста, решил бойкотировать мероприятие. Также с такой позицией выступили главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы.

При этом государственный секретарь США Энтони Блинкен уже заявил, что примет участие в заседании ОБСЕ в Скопье, однако с Лавровым не будет встречаться. В свою очередь главный дипломат Европейского союза Жозеп Боррель проигнорировал министерское заседание, хотя и раньше утверждал, что будет присутствовать.

Подробно о встрече министров ОБСЕ и демарше Украины - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.