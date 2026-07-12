Ле Пен резко усилила позиции перед выборами президента Франции
Новый социологический опрос показал усиление позиций Марин Ле Пен перед президентскими выборами во Франции. После решения апелляционного суда, позволившего ей вновь баллотироваться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Bloomberg.
Лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен значительно усилила свои позиции в преддверии президентских выборов, которые состоятся в апреле следующего года.
Об этом свидетельствуют результаты нового социологического исследования, опубликованного после решения апелляционного суда, сократившего срок запрета на ее участие в выборах и фактически открывшего путь к новой президентской кампании.
Согласно опросу Elabe, проведенному по заказу BFM TV и La Tribune Dimanche среди 1503 совершеннолетних респондентов, если бы первый тур состоялся в ближайшее воскресенье, Ле Пен получила бы от 34% до 35,5% голосов.
По сравнению с мартовским исследованием ее поддержка выросла примерно на три процентных пункта.
На втором месте в одном из сценариев оказался бывший премьер-министр Франции Эдуар Филипп, которого готовы поддержать около 19% избирателей.
Лидер партии "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон занимает третью позицию, однако в одном из вариантов его опережает другой бывший глава правительства — Габриэль Атталь.
Что показал новый рейтинг
Авторы исследования также смоделировали возможный второй тур выборов. По всем протестированным сценариям Марин Ле Пен опережает своих основных конкурентов.
Ее преимущество, в зависимости от соперника, составляет от 1,4 до 3,1 процентного пункта. Второй тур президентских выборов запланирован на 2 мая.
Глава исследовательской компании Elabe Бернар Сананес отметил, что электоральная база политика заметно расширилась.
"Она лидирует среди пенсионеров и в крупных городах, а среди работающего населения идет практически наравне с Эдуаром Филиппом. То, что раньше было ее слабыми сторонами, больше не является таковыми", — сказал Бернар Сананес.
Почему рейтинг вырос
О намерении вновь баллотироваться на пост президента Марин Ле Пен объявила после решения Апелляционного суда Парижа.
Суд сохранил обвинительный приговор по делу о растрате средств Европейского союза, однако сократил срок запрета на участие в выборах с пяти лет до 15 месяцев.
Поскольку этот период уже истек, политик получила возможность участвовать в новой президентской кампании.
Кроме того, суд назначил Ле Пен один год лишения свободы без реального заключения. По данным судебной инстанции, наказание, вероятно, будет исполняться с использованием электронного браслета.
Сама Ле Пен уже заявила, что обжаловала решение в высшей судебной инстанции Франции и намерена продолжить борьбу за пост президента страны.
Напоминаем, что ранее результаты социологического исследования показали, что лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен остается одним из главных фаворитов президентской гонки во Франции. Согласно данным опроса, в случае проведения выборов она имела бы наибольшую поддержку в первом туре и сохраняла бы шансы на победу во втором, опережая своих основных конкурентов.
Отметим, что Марин Ле Пен официально объявила о намерении участвовать в президентских выборах после того, как Апелляционный суд Парижа оставил в силе обвинительный приговор по делу о нецелевом использовании средств Европарламента.