Більше 20100 осіб і 145 вертольотів: у Генштабі розповіли про бойові втрати Росії
Фото: російські війська в Україні втратили близько 20100 осіб особового складу (facebook com mod mil rus)
З початку повномасштабного вторгнення в Україну російські окупанти втратили близько 20100 осіб особового складу. При цьому 145 ворожих вертольотів були знищені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Загальні втрати противника:
- Особовий склад - близько 20 100 осіб
- Танки - 762
- Бойові броньовані машини - 1982
- Артилерійські системи - 371
- РСЗВ - 125
- Засоби ППО - 66
- Літаки - 163
- Вертольоти - 145
- Автомобільна техніка - 1458
- Кораблі / катери - 8
- Цистерни з ПММ - 76
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 138
- Спеціальна техніка - 26
- Пускові установки ОТРК / ТРК - 4
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - йдеться в повідомленні.
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