На лайнері Viking Sky завершилися рятувальні роботи

Фото: круїзний лайнер Viking Sky (з відкритих джерел)

Лайнер прибув в гавань

Круїзний лайнер Viking Sky, який зазнав аварії через шторм, прибув в гавань Молде на півдні Норвегії. Евакуацію 1300 пасажирів судна зупинили, повідомляє CNN.

Повідомляється, що корабель пливе в супроводі двох кораблів постачання і одного буксирного судна. На судні залишилося 436 гостей і 458 членів екіпажу. Були евакуйовані 479 осіб. На даний момент корабель рухається в порт.

Засновник і голова компанії Viking Cruises Торстейн Хаген заявив, що сподівається на те, що судно прибуде в порт Молде на західному узбережжі Норвегії вже до вечора неділі.

В рятувальній службі розповіли, що вертольоти знаходяться в режимі очікування, якщо капітан судна прийме зміни до запланованої операції.

Раніше повідомлялося, що було евакуйовано майже 400 осіб. Була проведена евакуація 397 осіб з 1373.

Також відзначимо, що лайнеру вдалося запустити три з чотирьох двигунів, це свідчить про здатність судна до маневрування, проте ситуація ускладнена сильним вітром.