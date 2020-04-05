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В Австралії розслідують зараження Covid-19 понад 600 пасажирів лайнеру після висадки

Новини » Коронавірус     05.04.2020 - 17:51
В Австралії розслідують зараження Covid-19 понад 600 пасажирів лайнеру після висадки
Ілюстративне фото (freepik)

На борту лайнера перебували 2700 пасажирів, яким дозволили залишити судно з мінімальними перевірками

В Австралії порушили кримінальну справу щодо власників круїзного судна Ruby Princess у звязку з зараженням коронавірусом 622 пасажирів лайнеру після висадки. Про це повідомляє DW з посиланням на дані австралійської поліції.

Так, власників підозрюють у наданні неправдивих даних про число інфікованих коронавірусом осіб на борту. Лайнер пристав до берега в Сіднеї 8 березня.

На судні перебували 2700 пасажирів, яким дозволили залишити лайнер з мінімальними перевірками, хоча близько десяти осіб на той час мали симптоми респіраторних захворювань. Рішення про висадку пасажирів на берег ухвалили після того, як чиновники повідомили про "низький ризик" зараження та відсутність симптомів COVID-19 у пасажирів судна.

Своєю чергою влада могла надати дозвіл лише на підставі даних від капітана судна, що інфекційні хвороби на борту відсутні.

Пізніше ж стало відомо, що коронавірусом заразилися 622 особи, котрі перебували на борту лайнера, а це близько 10% від загального числа інфікованих SARS-CoV-2 в Австралії. Так, серед 35 осіб, які наразі померли від коронавірусу, 11 були пасажирами Ruby Princess.

За словами комісара поліції Нового Південного Уельса Міка Фуллера, слідство з'ясує, чи були порушені закони щодо національної безпеки, державного біозахисту і чи був скоєний злочин з необережності.

Він зазначив, що ще рано казати про скоєння злочину, але вже зараз є докази того, що коронавірус поширився від пасажирів лайнера. При цьому компанія-власник судна співпрацюватиме з правоохоронцями в цьому розслідуванні.

Нагадаємо, головний санітарний лікар Австралії Брендан Мерфі допустив, що у світі коронавірусом могли заразитися до 10 мільйонів людей.

Як писало РБК-Україна, вчені в Австралії почали тестування двох потенційних вакцин від коронавірусу.

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