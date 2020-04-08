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На лайнере Greg Mortimer обнаружили коронавирус у большинства пассажиров

Новости » Коронавирус     08.04.2020 - 12:11
На лайнере Greg Mortimer обнаружили коронавирус у большинства пассажиров
Иллюстративное фото (facebook com auroraex)

Этот лайнер 15 марта отправился в рейс в Антарктиду и Южную Джорджию

У большинства пассажиров на борту круизного лайнера Greg Mortimer выявлен коронавирус, австралийцев и новозеландцев будут эвакуировать в четверг. Об этом сообщает CNN.

Как отмечается, этот лайнер 15 марта отправился в рейс в Антарктиду и Южную Джорджию.

"Пассажиры из Австралии и Новой Зеландии будут эвакуированы из зараженного в Антарктике круизного лайнера в четверг, после того как почти 60% пассажиров на борту показали положительный результат на коронавирус", - говорится в сообщении.

Добавим, лайнер австралийского оператора Aurora Expeditions застрял у берегов Уругвая после того, как власть отказала пассажирам в сходе с корабля из-за риска коронавируса.

Напомним, ранее в Австралии возбудили уголовное дело отношении владельцев круизного судна Ruby Princess в связи с заражением коронавирусом 622 пассажиров лайнера после высадки. Следствие выяснит, были ли нарушены законы о национальной безопасности, государственной биозащите и было ли совершено преступление по неосторожности.

РБК-Украина писало, что в середине марта в аэропорту "Борисполь" приземлился самолет с 46 украинцами-членами экипажа круизного лайнера Diamond Princess, который находился на карантине из-за вспышки коронавируса.

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