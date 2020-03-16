Українці з лайнеру Diamond Princess прилетіли у "Бориспіль"

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Всі 46 українців пройшли тестування на коронавірус, інфекції не виявлено

В аеропорту "Бориспіль" приземлився літак з 46 українцями-членами екіпажу круїзного лайнера Diamond Princess, який знаходився на карантині через спалах коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства охорони здоров’я.

У МОЗ наголосили, що коронавірусу, за результатами лабораторних тестів, в українців не виявлено.



"Усі вони пройшли лабораторне тестування на COVID-19, коронавірусу в них не виявлено. Також усі особи витримали карантин протягом інкубаційного періоду 14 днів та більше не потребують додаткових досліджень", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 2 березня з круїзного лайнера Diamond Princess, який перебував з 3 лютого на карантині через спалах коронавіруса, евакуювали всіх пасажирів і членів екіпажу.

Також повідомлялося, що українка, яка заразилась на японському лайнері Diamond Princess, вилікувалась від коронавірусу.

Раніше РБК-Україна писало, що на борту круїзного лайнера Grand Princess, на якому нещодавно зафіксували спалах коронавірусу COVID-19, перебувають майже півсотні громадян України.