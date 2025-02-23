У Лаврова отрицают встречу 25 февраля с представителями США в Эр-Рияде

Россия отрицает встречу с представителями США в Саудовской Аравии на следующей неделе. Она якобы должна была состояться во вторник, 25 февраля.
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
"Никакой встречи РФ и США 25 февраля в Эр-Рияде не готовится", - заявил Рябков российским СМИ.
Напомним, на днях издание Euronews сообщило, что президент США Дональд Трамп анонсировал новый этап переговоров между представителями США и РФ в заявлении, опубликованном общественной сетью C-Span.
Трамп якобы заявил, что переговоры состоятся в Эр-Рияде 25 февраля.
Перед этим заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что встреча представителей США и РФ должна состояться в течение следующих двух недель. По его словам, это должна быть встреча на уровне руководителей профильных департаментов, где обсудят устранение "раздражителей" в отношениях между странами.
Россияне утверждают, что на уровне руководителей профильных департаментов должна состояться в третьей стране.
Напомним, 18 февраля делегации США и России провели встречу в Саудовской Аравии. Госсекретарь США Марко Рубио заверил, что "убежден в готовности России начать серьезный процесс, чтобы определить, как можно положить конец войне".
Подробнее о переговорах между США и РФ - в материале РБК-Украина.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не признает результатов переговоров в Эр-Рияде. Он также перенес свой визит в Саудовскую Аравию из-за встречи между российскими и американскими делегациями.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.