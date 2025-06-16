У Лаврова пожаловались, что США отменили новый раунд переговоров с РФ

Переговоры России и США

Напомним, американская и российская делегации уже несколько раз встречались на переговоры.

Диалог проходил в двух форматах. Один из них предусматривал обсуждение завершения войны России против Украины, а второй - двусторонних отношений между странами.

Последние такие переговоры состоялись 10 апреля в Стамбуле. Тогда стороны сосредоточились исключительно на работе посольств двух стран.

При этом вопрос войны РФ против Украины на встрече они не поднимали.

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