У Лаврова поскаржилися, що США скасували новий раунд переговорів із РФ

Переговори Росії та США

Нагадаємо, американська і російська делегації вже кілька разів зустрічалися на переговори.

Діалог відбувався у двох форматах. Один із них передбачав обговорення завершення війни Росії проти України, а другий - двосторонніх відносин між країнами.

Останні такі переговори відбулися 10 квітня у Стамбулі. Тоді сторони зосередилися виключно на роботі посольств двох країн.

При цьому питання війни РФ проти України на зустрічі вони не порушували.

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