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Лавров на встрече ОБСЕ: главы МИД стран Балтии отказались участвовать

Фото: Сергей Лавров, глава МИД России (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии не будут участвовать во встрече ОБСЕ, поскольку на нее приедет глава МИД России Сергей Лавров.

Об этом сказано в совместном заявлении министров иностранных дел стран Балтии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

 "Участие Лаврова рискует легитимизировать Россию-агрессора в качестве законного члена нашего сообщества свободных наций... Мы, министры Эстонии, Латвии и Литвы, не будем участвовать в этом и не будем разделять ответственность за последствия, которые это вызовет", - отметили чиновники. 

Также глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в ходе своего сегодняшнего выступления на встрече министров иностранных дел НАТО лично раскритиковал решение допустить Лаврова к встрече. 

"Присутствие Лаврова принижает значение жестоких преступлений, которые продолжает совершать Россия. Место Лаврова - в специальном трибунале, а не за столом ОБСЕ", - подчеркнул он. 

Стоит заметить, что в прошлом году, когда ОБСЕ возглавляла Польша, она отказала Лаврову в участии во встрече министров иностранных дел стран-членов организации. 

Что предшествовало

Напомним, ранее стало известно, что Болгария откроет свое воздушное пространство для самолета министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Это необходимо, чтобы он попал на встречу ОБСЕ, которая пройдет в Скопье (Северная Македония). 

Уже сегодня в Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на решение допустить Лаврова на встречу ОБСЕ. Там подчеркнули, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не будет принимать участие

 

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ОБСЕРоссийская ФедерацияЛатвияЛитваЭстонияЛавров