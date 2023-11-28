Лавров на встрече ОБСЕ: главы МИД стран Балтии отказались участвовать

Министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии не будут участвовать во встрече ОБСЕ, поскольку на нее приедет глава МИД России Сергей Лавров.
Об этом сказано в совместном заявлении министров иностранных дел стран Балтии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
"Участие Лаврова рискует легитимизировать Россию-агрессора в качестве законного члена нашего сообщества свободных наций... Мы, министры Эстонии, Латвии и Литвы, не будем участвовать в этом и не будем разделять ответственность за последствия, которые это вызовет", - отметили чиновники.
Также глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в ходе своего сегодняшнего выступления на встрече министров иностранных дел НАТО лично раскритиковал решение допустить Лаврова к встрече.
"Присутствие Лаврова принижает значение жестоких преступлений, которые продолжает совершать Россия. Место Лаврова - в специальном трибунале, а не за столом ОБСЕ", - подчеркнул он.
Стоит заметить, что в прошлом году, когда ОБСЕ возглавляла Польша, она отказала Лаврову в участии во встрече министров иностранных дел стран-членов организации.
Напомним, ранее стало известно, что Болгария откроет свое воздушное пространство для самолета министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Это необходимо, чтобы он попал на встречу ОБСЕ, которая пройдет в Скопье (Северная Македония).
Уже сегодня в Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на решение допустить Лаврова на встречу ОБСЕ. Там подчеркнули, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не будет принимать участие.
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