Лавров сделал циничное заявление об Украине и Беларуси

Что сказал Лавров

Лавров выступил на круглом столе, посвященном урегулированию войны в Украине. Там он прокомментировал заявления президента Украины Владимира Зеленского в отношении Беларуси.

По мнению Лаврова, эти заявления якобы направлены на то, чтобы втянуть Минск в боевые действия.

"Это явно направлено на то, чтобы втянуть Беларусь непосредственно в конфликт и расширить географию боевых действий, тем самым затруднив возможности урегулирования конфликта политико-дипломатическими средствами", - заявил он.

Какие меры угрожает принять Россия

Лавров заявил, что Россия якобы готова задействовать весь арсенал механизмов, предусмотренных союзным договором с Беларусью, для ее защиты.

С марта 2025 года между двумя странами действует договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.

Предупреждение Зеленского Беларуси: что известно

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предупредил Беларусь о серьезных последствиях из-за размещения на ее территории четырех ретрансляторов, которые помогают России наводить дроны на украинские города.

Зеленский дал Минску неделю, чтобы убрать оборудование, иначе Украина "сделает это сама".

Как сообщало РБК-Украина, в Еврокомиссии поддержали право Украины на самооборону в ответ на ультиматум Зеленского Лукашенко. Пресс-секретарь ЕК напомнила, что Беларусь продолжает помогать России вести войну против Украины.