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Лавров заявил, что в Египте ему передали "определенное послание" от Блинкена

Фото: глава МИД России Сергей Лавров (kremlin.ru)
Автор: Руслан Гаращенко

Глава МИД России Сергей Лавров утверждает, что во время визита в Египет его коллега Самех Шукри передал ему "определенное послание" от госсекретаря США Энтони Блинкена.

Об этом Лавров сказал по итогам переговоров с главой МИД Египта, передает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Письмо Блинкена посвящено Украине и содердит призывы "уйти и прекратить", сказал глава российского МИД, вероятно, имея ввиду, уйти из Украины и прекратить агрессивную войну.

Ранее похожее послание госсекретарь США передал Лаврову через министра иностранных дел Израиля Эли Коэна.

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Одной из тем обсуждений была поддержка Украины.

Также Блинкен заявлял, что требования Российской Федерации признать временно оккупированные регионы Украины принадлежащими Москве являются неприемлемыми.

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