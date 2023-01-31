Лавров заявил, что в Египте ему передали "определенное послание" от Блинкена

Глава МИД России Сергей Лавров утверждает, что во время визита в Египет его коллега Самех Шукри передал ему "определенное послание" от госсекретаря США Энтони Блинкена.
Об этом Лавров сказал по итогам переговоров с главой МИД Египта, передает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
Письмо Блинкена посвящено Украине и содердит призывы "уйти и прекратить", сказал глава российского МИД, вероятно, имея ввиду, уйти из Украины и прекратить агрессивную войну.
Ранее похожее послание госсекретарь США передал Лаврову через министра иностранных дел Израиля Эли Коэна.
Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Одной из тем обсуждений была поддержка Украины.
Также Блинкен заявлял, что требования Российской Федерации признать временно оккупированные регионы Украины принадлежащими Москве являются неприемлемыми.
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