Блинкен обсудил с Нетаньяху всестороннюю поддержку Украины
Госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Одной из тем обсуждений была поддержка Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместный брифинг Блинкена и Нетаньяху.
"Мы обсудили углубление сотрудничества для противостояния дестабилизирующей деятельности Ирана в регионе и за его пределами. Подобно тому, как Иран долгое время поддерживал нападающих на израильтян и другие народы террористов, режим (в Тегеране - ред.) сейчас поставляет беспилотники, которые Россия использует для убийства невинных мирных жителей в Украине", - подчеркнул Блинкен.
Он отметил, что Россия также поставляет оружие Ирану в рамках сотрудничества между странами.
"Нынешние зверства со стороны России лишь подчеркивают важность предоставления поддержки Украине во всех ее потребностях - в гуманитарной, экономической и оборонной сферах, пока она смело защищает своих людей и право на существование. Это тема, которую мы также сегодня обсудили", - заявил Блинкен.
При этом в ходе общей пресс-конференции с главой МИД Израиля Эли Коэном Блинкен отметил, что США ценят гуманитарную помощь Украине от Израиля.
"Мы с нетерпением ждем возможности обсудить, что еще мы можем сделать (для Украины - ред.)", - добавил госсекретарь.
Напомним, ранее посол Израиля в Германии Рон Просор заявлял, что его страна поддерживает Украину в большем масштабе, чем об этом известно.
Также мы писали, что, по информации СМИ, Израиль отказался предоставлять Украине системы ПВО Hawk по просьбе США.
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