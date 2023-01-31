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Лавров заявив, що в Єгипті йому передали "певне послання" від Блінкена

Фото: глава МЗС Росії Сергій Лавров (kremlin.ru)
Автор: Руслан Гаращенко

Глава МЗС Росії Сергій Лавров стверджує, що під час візиту до Єгипту його колега Самех Шукрі передав йому "певне послання" від держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Про це Лавров сказав за підсумками переговорів із главою МЗС Єгипту, передає РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Лист Блінкена присвячений Україні і містить заклики "піти і припинити", сказав глава російського МЗС, ймовірно, маючи на увазі, піти з України і припинити агресивну війну.

Раніше подібне послання держсекретар США передав Лаврову через міністра закордонних справ Ізраїлю Елі Коена.

Нагадаємо, раніше держсекретар США Ентоні Блінкен провів переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху. Однією із тем обговорень була підтримка України.

Також Блінкен заявляв, що вимоги Російської Федерації визнати тимчасово окуповані регіони України такими, що належать Москві, є неприйнятними.

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