Лавров заявив, що Україна готує нову провокацію" у Керченській протоці

Він заявив, що Україна "намагається привернути до провокації країни НАТО"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что украинские власти готовят "провокацию" в Керченском проливе и пытаются привлечь к ней страны НАТО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

"Сейчас они готовят очередной прорыв с нарушением правил прохождения этой сложной акватории. Сейчас они готовят незаконную попытку прорыва без всяких запросов, без соблюдения мер безопасности, без лоцманов. Причем, как мне сказали, опрашивают страны НАТО с приглашением направить своих представителей на эти корабли для того, чтобы вместе с НАТО прорываться через Керченский пролив".

Напомним, ранее министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что РФ не заставит Украину отказаться от прохода через Керченский пролив.

Добавим, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов рассказал о том, что Украина готовит новый проход военных кораблей через Керченский пролив. Украина предлагает международным партнерам принять участие в проходе из украинских черноморских портов в украинские порты на Азовском побережье. Однако он отметил, что указанная инициатива пока не получила ответа.

Недавно плавбаза военно-морских сил Германии Werra и минный тральщик ВМС Турции Akcakoca, входящие в состав Второй постоянной противоминной группы НАТО, вошли в акваторию Черного моря.