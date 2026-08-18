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Лавров "записал" Британию в участники войны с Россией

20:43 18.08.2026 Вт
2 мин
Заявление прозвучало после сообщений об использовании Украиной британских беспилотников
aimg Мария Науменко
Лавров "записал" Британию в участники войны с Россией Фото: министр иностранных дел России Сергей Лавров (Getty Images)
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После сообщений о применении британских дронов в украинских ударах по РФ Москва заговорила о возможных последствиях для Лондона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий министра иностранных дел России Сергея Лаврова журналисту "Известий" Павлу Зарубину.

Лавров, комментируя заявления по использованию Украиной британского вооружения, заявил, что Россия якобы имеет право действовать в ответ, если сочтет, что ее интересам или собственности наносят ущерб.

"Знаете, мне жалко Британию, если она будет воевать до самого конца", - сказал российский министр.

По его словам, Москва может расценивать прямое вовлечение британских ракетных войск в удары по территории РФ как участие Британии в войне.

"Мы также имеем право рассматривать вот это гордо объявленное прямое привлечение британских ракетных войск к ударам по Российской Федерации как участие в войне со всеми вытекающими из этого последствиями", - заявил Лавров.

Что известно об использовании Украиной британских дронов

Напомним, The Times сообщило, что украинские военные используют британские беспилотники для нанесения дальнобойных ударов по целям в материковой части России.

По информации издания, среди использованных Украиной беспилотников есть британские аппараты, в том числе реактивный Nyan, разработанный BAE Systems.

После сообщений о применении британских БПЛА российское посольство в Лондоне пригрозило Великобритании "последствиями".

В то же время в британском Минобороны заявили, что Лондон не планирует сокращать военную поддержку Украины. Там подчеркнули, что и дальше будут поставлять Киеву вооружение и оборудование, необходимые для защиты от российской агрессии.

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