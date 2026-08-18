Британия ответила на угрозы Кремля из-за дронов для Украины

Великобритания не намерена сокращать военную поддержку Украины после новых угроз со стороны России. В Лондоне заявили, что продолжат поставлять Киеву вооружение и оборудование, необходимое для защиты от российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию The Independent .

Британия ответила на угрозы РФ

В Министерстве обороны Великобритании подчеркнули, что страна остается на стороне Украины и продолжит обеспечивать ее необходимыми средствами для противодействия российскому вторжению.

"Великобритания стоит плечом к плечу с Украиной и намерена обеспечить ее оборудованием, необходимым для защиты от незаконного вторжения Путина", – заявили в британском оборонном ведомстве.

Там также подчеркнули, что Москва не должна сомневаться в решимости британского правительства противостоять российской агрессии не только в Украине, но и в отношении Великобритании и ее союзников.

Что стало причиной заявления Москвы

Накануне посольство России в Лондоне пригрозило Великобритании "последствиями" после сообщений об использовании Украиной британских беспилотников для ударов по целям на территории РФ.

По данным Sunday Times, украинские военные применяли БПЛА, произведенные двумя британскими компаниями, в рамках кампании дальних ударов по России.

Таким образом, Лондон подтвердил готовность продолжать военную поддержку Украины несмотря на публичные угрозы со стороны России.