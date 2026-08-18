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Лавров "записав" Британію в учасники війни з Росією

20:43 18.08.2026 Вт
2 хв
Заява пролунала після повідомлень про використання Україною британських безпілотників
aimg Марія Науменко
Лавров "записав" Британію в учасники війни з Росією Фото: міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров (Getty Images)
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Після повідомлень про застосування британських дронів в українських ударах по РФ Москва заговорила про можливі наслідки для Лондона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова журналісту "Вестей" Павлу Зарубіну.

Лавров, коментуючи заяви щодо використання Україною британського озброєння, заявив, що Росія нібито має право діяти у відповідь, якщо вважатиме, що її інтересам або власності завдають шкоди.

"Знаєте, мені шкода Британію, якщо вона буде воювати до самого кінця", - сказав російський міністр.

За його словами, Москва може розцінювати пряме залучення британських ракетних військ до ударів по території РФ як участь Британії у війні.

"Ми так само маємо право розглядати ось це гордо оголошене пряме залучення британських ракетних військ до ударів по Російській Федерації як участь у війні з усіма витікаючими з цього наслідками", - заявив Лавров.

Що відомо про використання Україною британських дронів

Нагадаємо, The Times повідомило, що українські військові використовують британські безпілотники для завдання далекобійних ударів по цілях у материковій частині Росії.

За інформацією видання, серед використаних Україною безпілотників є британські апарати, зокрема реактивний Nyan, розроблений BAE Systems.

Після повідомлень про застосування британських БПЛА російське посольство в Лондоні пригрозило Великій Британії "наслідками".

Водночас у британському Міноборони заявили, що Лондон не планує скорочувати військову підтримку України. Там наголосили, що й надалі постачатимуть Києву озброєння та обладнання, необхідні для захисту від російської агресії.

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