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Лавров рассказал, остановит ли РФ войну на время переговоров с Украиной

19:48 23.09.2026 Ср
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Лавров рассказал, остановит ли РФ войну на время переговоров с Украиной Фото: Сергей Лавров (Getty Images)
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Россия не будет останавливать огонь для проведения переговоров по завершению войны в Украине.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров во время заседания Совбеза ООН.

"Не будем на период переговоров, в любом формате делать паузу в "специальной военной операции". Хотя Европа хочет именно этого", - сказал он.

Лавров нафантазировал, что ЕС таким образом хочет "получить передышку и пополнить истощенные военные арсеналы киевского режима".

Кроме того, российский министр заявил, что в Украине "при одобрении Запада" якобы действуют законы, "запрещающие русский язык во всех сферах".

Напомним, сегодня госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Россия выразила заинтересованность в перемирии с Украиной, которое предусматривает и ограниченное прекращение взаимных ударов по энергетике.

Отметим, президент Владимир Зеленский заявил о готовности Украины к энергетическому перемирию с Россией. По его словам, Киев готов прекратить удары по российским энергообъектам, если РФ остановит атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру.

Кроме того, Зеленский выразил надежду, что с помощью президента США Дональда Трампа войну в Украине удастся завершить к зиме.

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