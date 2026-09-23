Лавров рассказал, остановит ли РФ войну на время переговоров с Украиной

Россия не будет останавливать огонь для проведения переговоров по завершению войны в Украине.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров во время заседания Совбеза ООН.

"Не будем на период переговоров, в любом формате делать паузу в "специальной военной операции". Хотя Европа хочет именно этого", - сказал он.

Лавров нафантазировал, что ЕС таким образом хочет "получить передышку и пополнить истощенные военные арсеналы киевского режима".

Кроме того, российский министр заявил, что в Украине "при одобрении Запада" якобы действуют законы, "запрещающие русский язык во всех сферах".

Напомним, сегодня госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Россия выразила заинтересованность в перемирии с Украиной, которое предусматривает и ограниченное прекращение взаимных ударов по энергетике.