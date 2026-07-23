Лавров выдвинул Рубио требование по Украине

По словам Лаврова, они с Рубио обсудили широкий круг вопросов двустороннего и международного порядка.

Приспешник главы Кремля заявил, что рассказал представителю США о "реальном" положении дел в российско-украинской войне. Однако никаких подробностей он не раскрыл.

Кроме того, Лавров успел выдвинуть Рубио очередное требование по Украине. В этот раз он потребовал, чтобы союзники остановили поставки оружия ВСУ.

Марко Рубио во время встречи с Сергеем Лавровым 23 июля (Фото: MID_Russia)

Глава МИД РФ также посетовал, что для российской стороны это недопустимо.

"Лавров вновь подтвердил готовность российской стороны к политико-дипломатическому урегулированию конфликта и приверженность тем предложениям, которые были выдвинуты американской стороной во время встречи Путина и Трампа в Анкоридже", - заявили российские дипломаты.

Сергей Лавров во время встречи с Марко Рубио 23 июля (Фото: MID_Russia)

Также в центре внимания сторон была "нормализация условий функционирования" дипломатических миссий России и США.

Более того, указано, что Рубио и Лавров договорились о "продолжении контактов на уровне внешнеполитических ведомств". В первую очередь речь идет об участии двух стран в работе международных организаций.