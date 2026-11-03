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Лавров отверг предложения об энергетическом и других перемириях с Украиной

14:10 03.11.2026 Вт
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Лавров отверг предложения об энергетическом и других перемириях с Украиной Фото: Сергей Лавров (Getty Images)
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Временное перемирие якобы необходимо Украине для восстановления боевого потенциала. В то же время РФ хочет устранения "первопричин кризиса".

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Украина призывает немедленно прекратить огонь, договориться об энергетическом, продовольственном, воздушном, морском перемирии. Все это нужно не для мира. Мы в этом убеждались многократно", - нафантазировал он.

По словам Лаврова, все это якобы направлено на предоставление Киеву передышки для "восстановления боевого потенциала за счет внешних спонсоров этого режима".

"Мы же настаиваем не на временном прекращении огня, такое уже случалось многократно, а на надежном устранении первопричин кризиса", - заявил российский министр.

Напомним, недавно спикер МИД Украины Георгий Тихий заявил, что Киев ожидает, что ряд стран будет побуждать РФ к прекращению огня в Черном море. Речь идет о странах, которые зависят от экспорта через это море.

Отметим, аналитики Института изучения войны сообщили, что Украина готова обсуждать перемирие, однако заявления страны-агрессора свидетельствуют, что Кремль не планирует менять свою позицию.

Кроме того, The Telegraph писало, что РФ может попытаться использовать переговоры по завершению войны против Украины, чтобы добиться уступок от НАТО.

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