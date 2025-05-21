Лавров во время своего визита в Ереван встретился с главой МИД Армении Араратом Мирзояном. После переговоров чиновник страны-агрессора заявил, что прекращение огня якобы нужно Западу чтобы "в спокойной обстановке довооружить Украину, чтобы она могла укрепить свои оборонные позиции".

Фантазии главы российского МИД продолжились во время встречи с преподавателями и студентами филиалов российских вузов в Ереване.

"Сейчас, когда нам говорят: "Давайте перемирие, а там посмотрим" - нет, ребята. Мы уже были в этих историях, мы так больше не хотим", - рассказал Лавров.

Он пожаловался, что Запад якобы обманывал Россию в 2014 году, когда "устроил в Киеве переворот", во время Минских соглашений и в 2022 году, когда украинским властям "запретили подписывать мирное соглашение".

Министр выдумал, что "истинные намерения" европейских лидеров выдают их призывы к США усилить санкции против России.