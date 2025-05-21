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Лавров выдал новые фантазии о перемирии с Украиной: "ловушка" Запада

Фото: Сергей Лавров, глава МИД России (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия продолжает отказываться от безусловного прекращения огня с Украиной. Она боится, что в это время Запад якобы вооружит украинских воинов.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС и "РИА-Новости".

Лавров во время своего визита в Ереван встретился с главой МИД Армении Араратом Мирзояном. После переговоров чиновник страны-агрессора заявил, что прекращение огня якобы нужно Западу чтобы "в спокойной обстановке довооружить Украину, чтобы она могла укрепить свои оборонные позиции". 

Фантазии главы российского МИД продолжились во время встречи с преподавателями и студентами филиалов российских вузов в Ереване. 

"Сейчас, когда нам говорят: "Давайте перемирие, а там посмотрим" - нет, ребята. Мы уже были в этих историях, мы так больше не хотим", - рассказал Лавров. 

Он пожаловался, что Запад якобы обманывал Россию в 2014 году, когда "устроил в Киеве переворот", во время Минских соглашений и в 2022 году, когда украинским властям "запретили подписывать мирное соглашение". 

Министр выдумал, что "истинные намерения" европейских лидеров выдают их призывы к США усилить санкции против России. 

Перемирие Украины с Россией

Напомним, Россия ставит фактически невыполнимые условия для перемирия с Украиной как минимум на 30 дней.

В частности, по информации западных СМИ, Москва на переговорах с Украиной на прошлой неделе потребовала вывода украинских защитников из Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей.

В то же время Украина уже согласилась начать прекращение огня без дополнительных условий.

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