Лавров під час свого візиту в Єреван зустрівся з главою МЗС Вірменії Араратом Мірзояном. Після переговорів чиновник країни-агресора заявив, що припинення вогню нібито потрібне Заходу, щоб "у спокійній обстановці доозброїти Україну, щоб вона могла зміцнити свої оборонні позиції".

Фантазії очільника російського МЗС продовжилися під час зустрічі з викладачами та студентами філій російських вишів у Єревані.

"Зараз, коли нам кажуть: "Давайте перемир'я, а там подивимося" - ні, хлопці. Ми вже були в цих історіях, ми так більше не хочемо", - розповів Лавров.

Він поскаржився, що Захід нібито обманював Росію 2014 року, коли "влаштував у Києві переворот", під час Мінських угод і у 2022 році, коли українській владі "заборонили підписувати мирну угоду".

Міністр вигадав, що "справжні наміри" європейських лідерів видають їхні заклики до США посилити санкції проти Росії.