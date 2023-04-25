Лавров попытался "отбелить" деятельность ЧВК "Вагнера" в Судане

В России утверждают, что Судан якобы имеет полное право обращаться за "услугами" ЧВК "Вагнера".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД России Сергея Лаврова в ходе брифинга.

"ЦАР, Мали, и Судан, чьи законные власти обращаются к услугам ЧВК "Вагнер", - имеют на это полное право", - заявил чиновник страны-агрессора. При этом он не забыл упомянуть и США, где якобы есть такие же частные военные компании.