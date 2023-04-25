UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Лавров спробував "відбілити" діяльність ПВК "Вагнера" у Судані

Фото: Сергій Лавров, голова МЗС Росії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Росії стверджують, що Судан нібито має повне право звертатися за "послугами" ПВК "Вагнера".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Росії Сергія Лаврова під час брифінгу.

"ЦАР, Малі та Судан, чия законна влада звертається до послуг ПВК "Вагнер", - мають на це повне право", - заявив чиновник країни-агресора.

При цьому він не забув згадати і США, де нібито є такі самі приватні військові компанії.

Нагадаємо, 15 квітня у Судані розпочалася спроба державного перевороту. Її організували звані сили швидкого реагування.

Африканські ЗМІ зазначають, що сили швидкого реагування активно співпрацюють з ПВК "Вагнера". Вони мають спільне підприємство Meroe Gold з видобутку корисних копалин, зокрема золота.

Більш детально про це можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСуданПВК ВагнераЛавровВагнерівці