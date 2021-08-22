ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Україна розраховує на заходи ЄС для протидії запуску "Північного потоку-2", - Шмигаль

Новость на русском →
Україна, Неділя 22 серпня 2021 19:24
Україна розраховує на заходи ЄС для протидії запуску "Північного потоку-2", - Шмигаль Фото6 прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталйи Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна розраховує, що ЄС вживе заходів протидії для запуску російського газопроводу "Північний потік-2". Він додав, що розраховує на збереження статусу України як постачальника і транзитера природного газу в ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.

"Ми розраховуємо на застосування ЄС заходів протидії введення в експлуатацію цього проекту. А також розраховуємо на збереження статусу України як постачальника і транзитера природного газу в Євросоюз і підтвердження використання української ГТС з необхідними обсягами", - зазначив Шмигаль.

Він підкреслив, що "Північний потік-2" несе пряму загрозу з боку Росії геополітичному становищу держав Європи.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ангела Меркель Північний потік-2 Денис Шмигаль
NEWS
На Донбасі внаслідок обстрілів загинув військовий
На Донбасі внаслідок обстрілів загинув військовий
DAILY
Газ і Донбас. Чого чекати від переговорів Меркель і Зеленського
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Газ і Донбас. Чого чекати від переговорів Меркель і Зеленського