Лавров заявил, что у РФ есть собственный план по новой "архитектуре безопасности" в Евразии

Россия подготовила свой документ с видением новой архитектуры безопасности в Евразии. В Москве заявляют, что будущая система должна учитывать интересы всех сторон и не нарушать безопасность ни одной из них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российскую службу " Интерфакс ".

О позиции Кремля рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Международном форуме по коллективной безопасности в Москве. Он выразил надежду, что администрация президента США Дональда Трампа продолжит диалог с Россией по поводу формирования новой системы безопасности в регионе.

По словам Лаврова, цель таких переговоров – найти "честный баланс интересов", при котором безопасность ни одной из сторон не окажется под угрозой.

В то же время, российский министр признал, что пока не знает, как именно этого можно достичь.

"Как это сделать, не знаю. Это еще предстоит выяснить. У нас есть свой позиционный документ", – заявил Лавров.

Он также упомянул Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которая, по его словам, взаимодействует с другими региональными структурами. Среди них Лавров назвал Содружество Независимых Государств (СНГ) и Шанхайскую организацию сотрудничества.

В то же время глава МИД РФ не раскрыл конкретные положения документа и не объяснил, какие именно изменения в систему безопасности в Евразии предлагает Москва.