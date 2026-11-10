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В Кремле отвергли предложения Европы по прекращению огня в Украине

13:58 10.11.2026 Вт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
В Кремле отвергли предложения Европы по прекращению огня в Украине Фото: Сергей Лавров (Getty Images)
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Россия не согласится на требования ЕС по немедленному прекращению огня в Украине, поскольку таким образом Брюссель хочет дать Киеву время для отдыха.

Об этом заявил глава МИД страны-агрессора Сергей Лавров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Он отметил, что переговоры в Абу-Даби посвящены, по предложению США, обсуждению параметров будущей архитектуры безопасности Украины, России и Европы.

"Это принципиальный момент, потому что все, что сейчас слышно из Брюсселя и других столиц стран Евросоюза, сводится к требованию немедленно прекратить огонь", - сказал Лавров.

Глава МИД РФ также привел слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, заявившей, что никаких обсуждений параметров архитектуры безопасности не будет, пока не будет устойчивого перемирия.

"То есть снова старая логика - обязательно нужно выиграть время для своих клиентов киевского режима и использовать это время для того, чтобы хоть как-то возместить те потери, которые он понес в военном плане. Мы на это не согласимся", - подчеркнул Лавров.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что если Украина покинет Донбасс, страна-агрессор сделает паузу , а затем вернется.

Напомним, сегодня впервые с февраля возобновились трехсторонние переговоры Украины, США и России в Абу-Даби. Представители Европы не будут участвовать в них напрямую, а будут проводить отдельные консультации с Киевом.

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