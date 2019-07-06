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Україна має бути лідером на зустрічі у нормандському форматі, - Волкер

Новини » Суспільство    06.07.2019 - 02:10
Україна має бути лідером на зустрічі у нормандському форматі, - Волкер
Фото: Курт Волкер (flickr.com/usembassykyiv)

Волкер також відзначив як позитивний крок розведення військ на Донбасі

Спеціальний представник Державного департаменту Сполучених Штатів по Україні Курт Волкер описав, якими бачить кроки з боку України у питанні досягнення миру на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Голос Америки".

Зокрема, Волкер відзначив як позитивний сигнал президента України Володимира Зеленського у вигляді розведення військ. На думку спецпредставника, це "надзвичайно позитивний крок, який привертає увагу до бездіяльності Росії".

"Україна має відіграти роль лідера у Нормандському процесі, водночас США продовжуватимуть підтримувати її дії", - сказав він.

Україна має бути лідером на зустрічі у нормандському форматі, - Волкер

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін під час брифінгу по завершенню саміту G20 в Осаці заявив про домовленість з канцлером Німеччини Ангелою Меркель щодо продовження роботи в нормандському форматі

За словами Путіна, питання продовження співпраці щодо вирішення ситуації в Україні в нормандському форматі піднімалося під час зустрічі з німецьким канцлером Ангелою Меркель.

Макрон запропонував Путіну провести зустріч у нормандському форматі
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