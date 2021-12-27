Лавров: переговори щодо "гарантій безпеки" почнуться відразу після новорічних канікул

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що основний раунд переговорів щодо "гарантій безпеки" в Європі розпочнеться відразу після завершення новорічних канікул. За його словами, Москва не хоче затягувати з цим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Лаврова .

"З США ми будемо проводити основний раунд переговорів, який відбудеться відразу в Росії по завершенню новорічних канікул", - сказав глава російського МЗС, додавши, що участь в переговорах візьмуть високопоставлені військові РФ.

За словами Лаврова, Москва не хоче, щоб переговори щодо цих "гарантій" переросли у "балаканину" з подальшим "замотуванням" пропозицій Росії в нескінченні дискусії. Росія хоче бачити результат цих "дипломатичних зусиль".

"Результат причому в певний проміжок часу. Ми жодних ультиматумів не висуваємо", - зазначив він.

Лавров додав, що відразу після переговорів щодо "гарантій безпеки" відбудеться засідання ради Росія-НАТО.

"Відразу вслід за цим, буквально через день", - резюмував російський міністр.