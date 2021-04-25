Лавров пригрозив США подальшими заходами у відповідь на санкції

Російська Федерація готова вжити нових заходів щодо США у відповідь на" недружні кроки " і санкції. Водночас пропозицію про зустріч президентів Москва сприйняла позитивно.

"Все сказано в нашій реакції на останні недружні кроки американців. Ми оголосили про всі заходи, які прийняли і ще готові прийняти, якщо продовжиться ескалація", - заявив Лавров.

У той же час, за його словами, Москва позитивно сприйняла пропозицію про зустріч президентів Росії та США Володимира Путіна і Джо Байдена. На сьогодні вивчається така можливість.