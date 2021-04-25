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Лавров пригрозив США подальшими заходами у відповідь на санкції

Автор: РБК-Україна

Російська Федерація готова вжити нових заходів щодо США у відповідь на" недружні кроки " і санкції. Водночас пропозицію про зустріч президентів Москва сприйняла позитивно.

Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, передає ТАСС.

"Все сказано в нашій реакції на останні недружні кроки американців. Ми оголосили про всі заходи, які прийняли і ще готові прийняти, якщо продовжиться ескалація", - заявив Лавров.

У той же час, за його словами, Москва позитивно сприйняла пропозицію про зустріч президентів Росії та США Володимира Путіна і Джо Байдена. На сьогодні вивчається така можливість.

Нагадаємо, раніше помічник Путіна повідомив, що зустріч з Байденом може відбутися в червні. При цьому конкретні терміни залежать від багатьох факторів.

Зазначимо, раніше також стало відомо, що Росія на півроку закрила акваторію Криму для іноземних кораблів. У зв'язку з цим, а також на тлі заяви Чехії про зв'язок російських спецслужб з вибухами на складі боєприпасів в 2014 та інших дестабілізуючих дій Росії американський Держдеп відкликав тимчасового повіреного у справах РФ.

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