В Молдові заявили про можливу "прелюдію до військової опепації РФ"

У Кишиневі помітили зв'язок між нещодавніми мінуваннями та агресивною риторикою Тирасполя. Там вважають можливою військову операцію з боку Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на g4media.ro .

Серебрян заявив, що такі заяви є явною провокацією, оскільки бажання Придністров'я об'єднатись з РФ було неочікуваним для них.

"Це вони вперше таке сказали. Війна в Україні означає, що ми непокоїмось, що йдеться не просто про заяву, а про свого роду прелюдію до операції в Молдові", - сказав чиновник.

Він підкреслив, що Молдова буде робити все, аби не допустити війни, але це "не на 100% залежить від Кишинева".