Лавров поедет в КНДР, чтобы "углубить сотрудничество" с РФ

По его словам, визит станет продолжением договоренности между Владимиром Путиным и Ким Чен Ином об активизации отношений и сотрудничестве двух стран.

Издание отмечает, что одной из целей поездки Лаврова может быть подготовка визита Путина в КНДР.

Сотрудничество РФ и КНДР

13 сентября диктаторы КНДР и России Ким Чен Ын и Владимир Путин встретились для обсуждения усиления военного сотрудничества. Об этом Ким говорил и с российским министром обороны Сергеем Шойгом.

Западные СМИ не раз сообщали, что во время встречи стороны могут договориться о передаче РФ артиллерийских боеприпасов. На днях же издание Economist заявило, что КНДР большую часть года поставляет России артиллерийские боеприпасы и ракеты типа "Катюша".

После встречи диктаторов Южная Корея пообещала "не стоять в стороне" в случае подтверждения военного сотрудничества между РФ и КНДР, а вскоре ввела санкции против Северной Кореи. Кроме того, они договорились с США и Японией реагировать на угрозы такого сотрудничества.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.