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"Без жодних умов". Україна готова провести переговори з РФ у Маріуполі

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Київ, Середа 20 квітня 2022 22:32
"Без жодних умов". Україна готова провести переговори з РФ у Маріуполі Фото: Михайло Подоляк, радник керівника ОП (president.gov.ua)
Автор: Владислав Красінський

Заступник командира полку "Азов" Святослав "Калина" Паламар у своєму сьогоднішньому відеозверненні заявив, що радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк та нардеп Давид Арахамія готові провести переговори з РФ у Маріуполі. Такі наміри підтвердили в Офісі президента.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на співрозмовника в Офісі президента.

Як розповів у своєму відеозверненні "Калина", про таку готовність Подоляка та Арахамії заявило вище політично керівництво країни у телефонній розмові з захисниками Маріуполя.

"Так, Подоляк і Арахамія готові їхати", - підтвердили РБК-Україна на Банковій.

Зазначимо, Арахамія та Подоляк входять до української переговорної групи. Арахамія, який є очільником фракції "Слуга народу" у парламенті, її очолює.

Оновлено.

На своїй сторінці у Twitter Подоляк підтвердив, що Україна готова провести спеціальний раунд переговорів з РФ у заблокованому Маріуполі.

"Так. Без жодних умов... Один на один. Два на два. Щоб забрати наших хлопців, азовців, військових, цивільних, дітей, живих і поранених. Усіх. Бо вони свої. Бо вони в моєму серці. Назавжди. Без варіантів", - заявив Подоляк.

Нагадаємо, окупанти вже четверту добу поспіль бомбардують "Азовсталь" у Маріуполі, де перебувають українські військові та цивільні мешканці.

Як заявляв президент Володимир Зеленський, є два шляхи розблокування Маріуполя, але він не знає, коли це стане можливим.

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Маріуполь Азов Давид Арахамія Ірина Подоляк
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