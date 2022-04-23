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Зеленський про переговори з Росією: ми отримали ультиматум, але потім з нього зникли пункти

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Київ, Субота 23 квітня 2022 20:32
Зеленський про переговори з Росією: ми отримали ультиматум, але потім з нього зникли пункти Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський розповів про початок переговорів з Росією. Глава держави зазначив, що на першому етапі Москва висунула ультиматум, з якого потім стали зникати пункти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію Зеленського.

"Ми отримали ультиматум. Там було написано, що Україна винна. Спочатку це був ультиматум. Потім його риторика почала змінюватися через об'єднану державу", - сказав Зеленський у відповідь на запитання кореспондента РБК-Україна Мілана Лелича щодо російського варіанту мирного договору.

Глава держави додав, що вже через кілька днів з російського ультиматуму і риториці Москви почали зникати деякі пункти. Після цього почалися переговори і було підготовлено комюніке в Туреччині.

"На нього РФ спочатку позитивно реагувала, а потім всередині держави отримали негативну реакцію... І тоді вони передали ті чи інші відповіді на наше Комюніке. З цими відповідями наші групи працюють", - уточнив президент.

Нагадавши, Україна пригрозила Росії вийти з переговорів за мирним договором, якщо пройде так званий "референдум" в Херсонській області

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