ru
ua

Лавров назвав умови для переговорів Росії з Україною


Глава МЗС РФ Лавров заявляє, що "Україна не дотримується домовленостей, досягнених у нормандському форматі"

Для проведення переговорів президента Росії Володимира Путіна із президентом України Володимиром Зеленським необхідно, "щоб українська сторона виконала досягнуті в "нормандському форматі" домовленості". Як інформує РБК-Україна, про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров в інтерв'ю російському РБК.

Лавров зазначив, що Зеленський підтвердив переговори у "нормандському форматі". Проте, за словами російського міністра, він не розуміє, про які переговори йдеться, оскільки Кремль не вважає питання Донбасу в рамках Тристоронньої контактної групи і "нормандського формату" переговорами з Росією.

"Ніби це вже було зазначено, але незрозуміло, з яких позицій і на чому грунтуватиметься продовження роботи "нормандської четвірки". Якщо з чистого аркуша, то цього не вийде", - додав він, зазначивши, що Україні "перш, ніж планувати нову зустріч у "нормандському форматі", потрібно спочатку виконати наявні домовленості".

Лавров заявив, що у "нормандському форматі" були домовленості, зокрема "про особливий статус Донбасу у зв'язку із проведенням на цих територіях виборів".

"Досі цього не зроблено", - сказав він та зазначив, що заяви Зеленського, які були зроблені раніше та після інавгурації, досить розмиті.

Нагадаємо, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що для першої зустрічі російського та українського президентів Володимира Путіна з Володимиром Зеленським повинні "дозріти відповідні умови".

Зазначимо, що нещодавно міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров почав говорити про полонених, запропонувавши почати діалог щодо обміну полоненими за принципом "всіх на всіх".

Поранена поліцейськими в Київській області дитина померла Сенат США схвалив заборону на видачу віз через втручання у вибори
Читати всі новини