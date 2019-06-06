Лавров назвав умови для переговорів Росії з Україною

Для проведення переговорів президента Росії Володимира Путіна із президентом України Володимиром Зеленським необхідно, "щоб українська сторона виконала досягнуті в "нормандському форматі" домовленості". Як інформує РБК-Україна, про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров в інтерв'ю російському РБК.

Лавров зазначив, що Зеленський підтвердив переговори у "нормандському форматі". Проте, за словами російського міністра, він не розуміє, про які переговори йдеться, оскільки Кремль не вважає питання Донбасу в рамках Тристоронньої контактної групи і "нормандського формату" переговорами з Росією.

"Ніби це вже було зазначено, але незрозуміло, з яких позицій і на чому грунтуватиметься продовження роботи "нормандської четвірки". Якщо з чистого аркуша, то цього не вийде", - додав він, зазначивши, що Україні "перш, ніж планувати нову зустріч у "нормандському форматі", потрібно спочатку виконати наявні домовленості".

Лавров заявив, що у "нормандському форматі" були домовленості, зокрема "про особливий статус Донбасу у зв'язку із проведенням на цих територіях виборів".

"Досі цього не зроблено", - сказав він та зазначив, що заяви Зеленського, які були зроблені раніше та після інавгурації, досить розмиті.

Нагадаємо, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що для першої зустрічі російського та українського президентів Володимира Путіна з Володимиром Зеленським повинні "дозріти відповідні умови".

Зазначимо, що нещодавно міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров почав говорити про полонених, запропонувавши почати діалог щодо обміну полоненими за принципом "всіх на всіх".