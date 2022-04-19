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Лавров назвав причину "спецоперації" в Україні

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Москва, Вівторок 19 квітня 2022 13:11
Лавров назвав причину "спецоперації" в Україні Фото: глава МЗС Росії Сергій Лавров (kremlin.ru)
Автор: Марія Кучерявець

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров назвав причину так званої "спецоперації" в Україні. Вона нібито полягає у самовдоволенні країн Заходу після закінчення Другої світової війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в інтерв'ю India Today.

"Справжня причина - самовдоволення багатьох країн після закінчення Другої світової війни, коли наші західні колеги під керівництвом США назвали себе переможцями і, порушуючи їхні обіцянки, радянському і російському керівництву почали підсувати НАТО на схід", - сказав Лавров.

За його словами, НАТО продовжувала запевняти, що це оборонний союз, це не є загрозою російській безпеці, однак нібито сталася "інша картина подій".

"Але коли Росія попереджає всіх своїх колег, що прямо на наших кордонах ви створюєте плацдарм проти нас, ви накачуєте Україну зброєю. І, звичайно, останній розвиток подій, оскільки це все взаємопов'язано, - Україна стала плацдармом для розширення НАТО. Вони говорили, що Україна може стати частиною НАТО і ніхто не може зупинити її, якщо вона має таке бажання", - додав Лавров.

Нагадаємо, сьогодні міністр закордонних справ РФ заявив про початок нової фази так званої "спецоперації".

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