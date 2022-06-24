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Лавров назвав кандидатство України підготовкою ЄС і НАТО до війни з Росією

Фото: глава МЗС РФ Сергій Лавров (kremlin.ru)
Автор: Марія Кучерявець

Євросоюз разом із НАТО збирають "коаліцію" для боротьби, а за великим рахунком, нібито "для війни проти Росії".

Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський "Інтерфакс".

З відповідною заявою він виступив коментуючи надання статусу кандидата в ЄС Україні та Молдові.

"Звичайно, ми реально будемо дивитися на поведінку Європейського союзу та слідкувати за тими реальними кроками, які він робить...У нас мало ілюзій, що нинішня русофобська зарядженість ЄС якимось чином розсмокчеться чи зміниться у довгостроковій перспективі. Але це шлях, який європейці обрали", - каже Лавров.

Він також порівняв ЄС і НАТО з гітлерівською Німеччиною.

"Коли починалася Друга світова війна, Гітлер під свої прапори зібрав значну частину, якщо не більшу частину європейських країн для війни проти СРСР. Зараз ЄС разом з НАТО збирають сучасну коаліцію для боротьби, а за великим рахунком війни з Росією", - вважає Лавров.

Кандидатство України в ЄС

Нагадаємо, вчора Європейська рада надала Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу. Таке рішення одноголосно підтримали всі лідери ЄС під час саміту у Брюсселі.

Зазначимо, що після отримання кандидатства слідує етап переговорів між країною-претендентом і членами Євросоюзу.

Погрози Росії

Зазначимо, що в Росії часто лунають погрозливі заяви на тлі шляху України до євроінтеграції.

Так, нещодавно заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що прийняття України до Євросоюзу можливе лише у середині століття і нібито до цього моменту, ЄС може "зникнути".

При цьому російський президент Володимир Путін заявив, що РФ нібито не виступає проти членства України в ЄС.

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