Москва отказалась передавать США свой план по прекращению войны в Украине

Российская Федерация не будет передавать Соединенным Штатам Америки свой вариант "меморандума" по мирному урегулированию в Украине.

По ее словам, Москва не имеет договоренностей с Вашингтоном или другими странами о посредничестве в обмене документами, пишут российские СМИ. Она также заявила, что российская делегация исходит из договоренности, достигнутой 16 мая в ходе прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле.

"Стороны договорились, что каждая из них - Россия и Украина - подготовит свое видение модальностей урегулирования и прекращения огня, после чего они обменяются соответствующими документами напрямую и обсудят их на следующем раунде переговоров", - сказала Захарова.

Ранее спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог сообщил, что Вашингтон получил от Киева перечень условий для потенциального мирного соглашения и теперь ожидает соответствующий меморандум от Москвы.

Что предшествовало

Напомним, издание Reuters написало о том, что российский диктатор Владимир Путин выдвинул условия для прекращения войны в Украине, среди которых - письменные гарантии относительно нерасширения НАТО и отмена части санкций.