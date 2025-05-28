Москва отказалась передавать США свой план по прекращению войны в Украине
Российская Федерация не будет передавать Соединенным Штатам Америки свой вариант "меморандума" по мирному урегулированию в Украине.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила представительница МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, Москва не имеет договоренностей с Вашингтоном или другими странами о посредничестве в обмене документами, пишут российские СМИ. Она также заявила, что российская делегация исходит из договоренности, достигнутой 16 мая в ходе прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле.
"Стороны договорились, что каждая из них - Россия и Украина - подготовит свое видение модальностей урегулирования и прекращения огня, после чего они обменяются соответствующими документами напрямую и обсудят их на следующем раунде переговоров", - сказала Захарова.
Ранее спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог сообщил, что Вашингтон получил от Киева перечень условий для потенциального мирного соглашения и теперь ожидает соответствующий меморандум от Москвы.
Что предшествовало
Напомним, издание Reuters написало о том, что российский диктатор Владимир Путин выдвинул условия для прекращения войны в Украине, среди которых - письменные гарантии относительно нерасширения НАТО и отмена части санкций.
"Меморандум" РФ о перемирии
По результатам переговоров в Стамбуле, которые состоялись 16 мая, и разговора с президентом США Дональдом Трампом Путин заявил, что Россия предоставит "меморандум" с предложениями относительно будущего мирного договора, в частности возможные сроки завершения войны.
Сегодня же стало известно, что Российская Федерация предложила Украине провести второй раунд переговоров о перемирии в понедельник, 2 июня, в Стамбуле.
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